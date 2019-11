Veröffentlicht am 10. November 2019 von wwa

NEUWIED – Fünfte Jahreszeit in Neuwied mit einer rauschenden Ballnacht am Hof des Prinzen eröffnet – Das Neuwieder Prinzenpaar wurde am 09. November 2019 in einem ausverkauften Heimathaus mit einer rauschenden Ballnacht dem „Ball am Hofe des Prinzen“ von OB Jan Einig und Festausschusspräsident Gerd Schanz proklamiert. Mit nicht nur einem Tränchen im Auge verabschiedeten sich Prinz Frank und Prinzessin Moni nach einer für sie unvergesslichen Regentschaft und übergaben die Insignien dem neuen Prinzenpaar Markus und Michaela aus den Reihen der Ehrengarde. Die haben sich für ihr Jubiläumsjahr 6×11 Jahre allerhand vorgenommen.

Die fünfte Jahreszeit in Neuwied wurde nicht nur im Heimathaus begonnen, auch in Heimbach Weis wurde eine neue Tollität proklamiert. Deshalb rechneten die Ehrengardisten es dem Oberbürgermeister Jan Einig hoch an, dass er den Abend nicht in seiner Heimatgemeinde verbrachte, sondern zusammen mit Präsident und Exprinz Gerd Schranz, dem neuen Prinzenpaar die Urkunde und den Orden der Stadt Neuwied Überreichte.

Die Karnevalshochburg Neuwied sieht sich, so kann man im Extrablatt ,einer Jubiläumsausgabe der Ehrengarde lesen, als bunte Mischung zwischen der Mainzer Literarischen Fasnacht und den Kölner persiflierendem Gardekarneval mit bunten Tänzen und Showdarbietungen. So zeigte sich denn auch die diesjährige Prinzenproklamation, wobei der neue Prinz alle Sparten der Unterhaltung vorzüglich beherrscht. Wahrscheinlich von der Oma Helene, die mit 80 noch in der Bütt stand, hat Prinz Markus Schröder das Karnevalsgen im Blut. Das macht ihn schon seit vielen Jahren zu einem hervorragenden Protokoller auf den Bühnen und in den Sälen der Region.

Dass er auch noch singen kann ist bestimmt ein großer Vorteil. Dass er tanzen kann, bewies er als er nach dem Eröffnungstanz mit seiner bezaubernden Prinzessin Michaela, mit Fürstin Isabelle übers Parkett schwebte, Seine Durchlaucht der Fürst probierte es sowie Oberbürgermeister Einig nicht mit dem Tanzen. Fürst Max zu Wied, der Dienstherr der Ehrengardisten, die schon bei seiner Taufe und seinem 18. Geburtstag am Schlosstor Spalier gestanden hatten, schaute eher begeistert zu, wie die tanzfreudigen Gäste die Tanzfläche enterten. Hatte doch schon der Abend mit einer Polonaise der Tanzschule am Schloss begonnen, waren es später junge Tänzer, die ein Menuett zu Mozartklängen zum Besten gaben.

Auch die Piccolos, mit ihrem neuen Tanz sowie die Traumtänzerkompanie aus den Reihen der Ehrengarde und die Formation der Ringnarren bekamen großem Applaus. Die Moderatoren Mini und Wini führten gekonnt durch einen unterhaltsamen Abend mit viel Musik. Musikalisch wird auch die Session bleiben, denn der Prinz dessen Musikerkollegen aus der Band Spektrum als Überraschungsgäste einmarschierten, wird noch viele Menschen in Altersheimen, Schulen, Kindergärten mit seiner Stimme begeistern. Auch das Ehrengardelied, von Harald Schröder vor 11 Jahren getextet und intoniert, hat zum Jubiläum 6×11 Jahre, ein neues update bekommen. Nun scharrt nicht nur das Prinzenpaar und sein Hofstaat mit den Hufen, bis am 11. Januar 2020 die Session mit der traditionellen Kappensitzung im Heimathaus eröffnet wird. (mabe) Fotos: Marlies Becker