KREIS ALTENKIRCHEN – Mobile Wege ins Internet: Die Kreisvolkshochschule lädt ein – Das Internet als modernes Medium zur Kommunikation und Information ist seit langem auch mobil und einfach bedienbar, gleichzeitig stellen sich aber Sicherheitsfragen: Darum geht es bei Kreisvolkshochschule in Altenkirchen im Kurs „Mobile Wege ins Internet“ am Samstag, dem 23. November in der Zeit von 8 bis 15 Uhr. Unter der Leitung von Frank Runkler widmet sich der Kurs beispielsweise folgenden Fragen: Smartphone oder Tablet-PC? Welches System, welche Bildschirmgröße ist die richtige? Was sind Apps und wie bekomme ich sie auf mein Gerät? Was sind die Unterschiede zwischen Smartphone, iPhone, Tablet-PC und iPad? Mit welchen Gebühren muss ich rechnen und wie schütze ich mich vor ungewollter Datenübertragung und Kostenfallen? Die Teilnahme kostet 35 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule entgegen (Kontakt: Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).