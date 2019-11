Veröffentlicht am 10. November 2019 von wwa

KREIS NEUWIED – Leuchtturmunternehmen im Kreis Neuwied – CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner zu Gast beim Holz-Verarbeiter van Roje – Die Mut-Tour des rheinland-pfälzischen CDU-Generalsekretärs Gerd Schreiner machte Halt im Landkreis Neuwied. Zusammen mit einer CDU-Delegation rund um den Kreisvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel, die Landtagsabgeordnete Ellen Demuth sowie Vize-Vorsitzenden Viktor Schicker, unternahmen die CDU-Politiker einen Unternehmensbesuch beim Holz-Verarbeiter van Roje.

„Unternehmer beweisen in unserem Land jeden Tag besonders großen Mut und tragen damit zum Erfolg in der ganzen Region bei“, betonte Gerd Schreiner beim Rundgang durch das beeindruckende Unternehmen in Oberhonnefeld. Und den gelernten Architekten Schreiner beeindruckte besonders die van Roje-Produktion von Bauteilen für höchst anspruchsvolle Holzbauten im Wohn-, Gewerbe- und Kulturbau: Holzbau als wichtiger Beitrag zur CO2-Vermeidung, zum Klimaschutz, dem auch die besondere Aufmerksamkeit von Julia Klöckner gilt, Bundeslandwirtschaftsministerin und CDU-Landesvorsitzende.

Sägewerk in stetigem Wachstum: 1929 wurde die Firma gegründet und durchläuft seitdem eine stetige Weiterentwicklung. War das Unternehmen in den Anfängen eine Grubenholzproduktion und Holzhandel, entwickelte es sich im Jahre 1966 entscheidend weiter, als ein neues und modernes Sägewerk installiert wurde. Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung wurde im Jahr 1996 gesetzt:

Das neue Werk entstand am Standort Oberhonnefeld. Dieser Schritt war nicht nur aus Gründen der räumlichen Expansion geboten, sondern sorgte auch für eine optimale Anbindung an die Infrastruktur. Somit wurden die Weichen auch für die Zukunft gestellt, um weitere Unternehmensteile ortsnah entstehen lassen zu können. Heute ist das Unternehmen van Roje weiter auf Expansionskurs: Stetige Investitionen in Technik und Produkte sorgen für Innovationen, ein gesundes und kontinuierliches Unternehmenswachstum, sowie für eine nachhaltige Wertschöpfung.

Foto: Besuch bei der Firma van Roje: Senior-Chef Hans Mühmel (l.) und Geschäftsführender Gesellschafter Oliver Mühmel (r.) freuten sich über den Besuch der CDU-Delegation rund um den Generalsekretär Gerd Schreiner.