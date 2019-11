Veröffentlicht am 10. November 2019 von wwa

WISSEN – Straßenfest im Wissener Stadtteil Köttingen – Im Jahr 1980 feierten die Bewohner des Hohnertviertels im Wissener Stadtteil Köttingen ihr erstes Straßenfest. Was damals unter eher bescheidenen Umständen begann, hat sich dann im Laufe der Zeit zu einer respektablen Nachbarschaftsveranstaltung für die Anlieger der Straßen Im Hutzenthal und Vor der Hohnert sowie der Werkstraße gemausert. Ab 1983

feierte man vor dem Haus der Familie Bourtscheidt, später sogar in einem eigens angeschafften Festzelt. Zum Höhepunkt geriet jeweils der Wettbewerb um den Titel „Schützenkönig im Hohnertviertel“. Bei der Krönung kochte dann immer die Stimmung über.

2006 verfasste Hermann Stausberg als einer der Organisatoren sein höchst informatives und reich bebildertes Hohnert-Buch: „Die lustige Chronik eines Wissener Stadtviertels. So ging es bis 2016. Dann verlegte man das Fest an einen anderen Ort. Zur 40. Veranstaltung baten die Hohnert-Leute in das Bauernhofcafé nach Hof Hagdorn. Gefolgt waren der freundlichen Einladung dann gut 70 Erwachsene und zehn Kinder.

Die hohe Zahl erklärt sich daraus, dass auch die Kinder und Enkelkinder der „Althohnerter“ mit von der fröhlichen Partie waren. Zwei mal chauffierte Günter Euteneuer jeweils 20 Gäste per Planwagen durch das Holperbachtal; die Kinder vergnügten sich derweil auf der Eselweide, ließen sich die Hoftiere zeigen oder betätigten sich in der Spielscheune. Als alle Teilnehmer wieder zurück waren, eröffnete Christoph Eiteneuer das Buffet. Anschließend hielt Hermann Stausberg gewohnt humorvoll Rückblick auf die vergangenen Hohnertfeste: „40 wunderbare Jahre in unserem Viertel“. Große Heiterkeit löste das Vergleichen von Personenaufnahmen „früher und heute“ aus.

Man hätte sich kaum verändert, so jedenfalls die Meinung der Betroffenen; andere sahen dies durchaus differenzierter. Die Hohnertleute samt Anhang hatten jedenfalls ihren Spaß und werden sich bestimmt in nicht allzu ferner Zukunft wiedersehen.