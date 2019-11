Veröffentlicht am 10. November 2019 von wwa

HORHAUSEN – Diebstahl von Akku-Schrauber in Horhausen – In der Zeit vombis 09. November, zwischen 19.30 und 08.00 Uhr, wurde aus einem Garten in der Schulstraße in Horhausen ein grauer Akku-Schrauber der Marke Festo mit zwei Akku-Packs und einem Ladegerät entwendet. Die Maschine befand sich bei einer Gartenhütte in einem Koffer. Der Abstellort kann von der Straße her nicht eingesehen werden. Der Akku-Schrauber wurde ohne Koffer entwendet. Zeugen werden gebeten sich unter der 06432/601-0 mit der Polizei in Diez in Verbindung zu setzen.