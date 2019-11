Veröffentlicht am 10. November 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „Digital Scouts“ gesucht – Kostenfreie Workshopreihe für Unternehmen startet – Anmeldungen noch möglich – Digitalisierungs-Prozesse im eigenen Unternehmen umzusetzen, wird maßgeblich die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Unternehmen beeinflussen. Aus diesem Grund bieten die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen, die IHK Koblenz und die IHK-Akademie Koblenz e. V., die HwK Koblenz und das Kompetenzzentrum Digitales Handwerk gemeinsam mit dem Mittelstand-4.0-Kompetenzzentrum Siegen die Workshopreihe „Digital Scouts“ an. Ziel ist es, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das Thema Digitalisierung betreuen beziehungsweise betreuen sollen, grundlegende Kompetenzen zu vermitteln, um Prozesse im eigenen Unternehmen zu digitalisieren.

„Digitalisierung oder Industrie 4.0 sind schon lange keine Zukunftsvisionen mehr, sondern längst Wachstumstreiber der heimischen Wirtschaft. Allerdings haben viele Unternehmen noch keine klaren Vorstellungen davon, was die Digitalisierung der Arbeitswelt im Einzelnen für sie bedeutet. Hier setzt die Workshopreihe „Digital Scouts“ an, denn wir wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der heimischen Unternehmen für das Thema sensibilisieren und dabei die digitalen Potentiale, die in den Unternehmen schlummern, aktivieren“, so Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen, stellvertretend für die Projektpartner.

Die Teilnahme an den insgesamt sechs Workshops ist kostenfrei und auf maximal 25 Teilnehmer begrenzt. Interessierte Unternehmen können sich bei der Wirtschaftsförderung in der Kreisverwaltung anmelden (Kontakt: Jennifer Kothe, E-Mail: jennifer.kothe@kreis-ak.de, Tel.: 02681-813906).