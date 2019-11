Veröffentlicht am 10. November 2019 von wwa

WISSEN – PSD Bank Koblenz e.G. spendet an Herzsportgruppe Wissen – Mit einer Spende in Höhe von 2.300 Euro unterstützt die PSD Bank Koblenz e.G. die zwingende Neuanschaffung weiterer Sportgeräte durch die Herzsportgruppe Wissen. Der rührige Verein hat es sich zum Ziel gemacht, herzkranken Menschen durch Rehabilitationssport zu helfen und ihnen den Alltag zu erleichtern. Er zählt inzwischen 60 Mitglieder. Um seinen Aufgaben gerecht zu werden zu können, benötigt man neue Sportgeräte wie beispielsweise Trainingsmatten und Gymnastikbälle. Diese sollen den bisherigen Bestand erneuern und ausbauen. Den symbolischen Scheck übergab vor der jüngsten Übungsstunde Vorstandsmitglied der PSD Bank Peter Greiner zusammen mit dem stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Erwin Hermann.

Der Erste Vorsitzende der Herzsportgruppe, Günter Schumacher, bedankte sich in aller Form für die großzügige Zuwendung. Greiner betonte anschließend, dass der Dank auch den Bankkunden gebührt: „Diese haben durch ihre Teilnahme an unserem Gewinnspiel schließlich die Spendengelder generiert“. 25 Prozent des Spieleinsatzes fließen nämlich in gemeinnützige regionale Projekte und Institutionen. Zu erwähnen ist noch, dass die Koblenzer Bank dem Jahrmarkt der Katholischen Jugend Wissen jüngst 4.000 Euro zur Verfügung gestellt hat.

Nach der Spendenübergabe in der Sporthalle der Berufsbildenden Schule Wissen übernahmen wieder die Übungsleiter Nicole Will-Kienle, Sabrina Seiler und Vitalis Wecker das Regiment und begannen mit dem Training.