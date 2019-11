Veröffentlicht am 10. November 2019 von wwa

NEITERSEN – Familienabend der Wiedbachtaler Chöre Neitersen – Neiterser Gärtner sowie Minchen und Trinchen strapazierten die Lachmuskeln – Nach dreijähriger Pause fand noch einmal ein Familienabend der Wiedbachtaler Chöre in der Wiedhalle Neitersen statt. Rund 100 Besucher waren auch der Einladung gefolgt, um mit dem Verein einen gemütlichen Abend zu verbringen. Die Programmfolge wurde nach der Begrüßung der beiden Vorsitzenden Christiane Oettgen und Andreas Haas von einem Auftritt der Chorgemeinschaft AlFoNe unter der Leitung von Harald Gerhards eröffnet. Der Wiedbachtaler Frauenchor setzte unter dem Dirigat ihrer Vizechorleiterin Christiane Oettgen fort. Es folgten einige vereinsinterne Ehrungen. So erhielt die silberne Ehrennadel des Wiedbachtaler Männerchores für 25 Jahre passive Mitgliedschaft Rene Zimmermann, mit der goldenen Ehrennadel für 50 Jahre wurde Rudolf Bellersheim ausgezeichnet und für 60 Jahre Mitgliedschaft erhielt Günter Triesch eine entsprechende Ehrennadel.

Anschließend unterhielten Walter und Günter Klein mit der Mundharmonika die Gäste. Bekannte Schlager, Seemannslieder und Evergreens wurden zum Vortrag gebracht und animierten die Zuhörer zum mitsingen und mitschunkeln. Nach einer ersten Tanzrunde betrat der Neiterser Gärtner Udo Schmidt die Bühne. Er hatte noch einmal die Gärtnerschürze übergezogen und unterhielt die Gäste mit Vereinsinternem, Kommunalpolitik und sonstigen Geschehnissen aus der Gemeinde. „Un reecht sich eener he noch off, en Geeßkann her un Wasser droff“, so lautete sein Motto. Auch nach mehrjähriger Pause kannten die Zuhörer diesen Leitspruch noch und zelebrierten ihn regelmäßig mit.

Minchen und Trinchen, alias Andreas Haas und Klaus Müller, bildeten dann den Schluss- und gleichzeitig auch Höhepunkt der Vorträge mit ihrem Tratsch über Dorfbewohner und Vereinsmitglieder. Mehrfach wurde aus dem Nähkästchen geplaudert und viele lustige Begebenheiten wurden, wenn auch nicht immer ganz wahrheitsgetreu, aber sehr zur Freude und Unterhaltung der Zuhörer, ans Licht gebracht. Die Tombola wurde in diesem Jahr einmal anders gestaltet. So wurden nur etwa 30 höherwertige Preise verlost. Unter anderem gab es neben div. Elektroartikeln Verzehrgutscheine der heimischen Gastronomie, Kinokarten, einen Reisegutschein zum Weihnachtsmarkt nach Münster und als Hauptpreis einen Gutschein eines ortsansässigen Mineralölhändlers im Wert von 200 Euro zu gewinnen. Diesen hat Sebastian Oettgen gewonnen, der an diesem Abend auch für die musikalische Unterhaltung und Ausleuchtung der Wiedhalle sorgte. (mkh) Fotos: Renate Wachow