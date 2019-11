Veröffentlicht am 10. November 2019 von wwa

GEBHARDSHAIN – Kreisjugendpflege bietet „Tüftler-Workshop“ an – Die Kreisjugendpflege Altenkirchen bietet für Jungen und Mädchen im Alter von acht bis zwölf Jahren wieder einen „Tüftler-Workshop“ im Bürgerforum in Gebhardshain an. Ob Lichtmaus, Solartüftler oder Mouse-Trapp-Racer, im Tüftler-Workshop am 15. November (15 bis 19 Uhr) und 16. November (9.30 bis 15.30 Uhr) wird Technik gebaut. Dabei werden immer Werkstoffverarbeitung mit Holz und Metall mit Elektrik und Mechanik kombiniert. Den Ausgang bildet in der Regel ein Bausatz aus dem Lehrmittelbedarf, der für den vorgesehenen Zweck modifiziert wird, den Teilnehmern aber genügend Freiheit für eigene Ideen lässt. Die Teilnahme kostet 20 Euro. Interessierte können sich beim Jugendamt der Kreisverwaltung Altenkirchen anmelden (Kontakt: Jenny Weitershagen, Tel.: 02681-81254, E-Mail: jennifer.weitershagen@kreis-ak.de anmelden.