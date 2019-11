Veröffentlicht am 19. November 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Gut vorbereitet in die Feiertage: Weihnachts-Menüs mal anders – Für all diejenigen, die eine Alternative zu einem traditionellen Weihnachtsessen suchen, bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen den passenden Kurs am Dienstag, den 26. November, an. Damit man die Feiertage nicht von morgens früh bis abends spät in der Küche verbringt und die Zeit ohne Stress erleben kann, bietet der Kurs in der Zeit von 18 bis circa 21.30 Uhr Tipps und Ratschläge. Wer noch leckere Ideen für das Weihnachtsmenü braucht oder einfach nur einen kulinarisch schönen Abend in geselliger Runde verbringen möchte, ist in diesem Kurs unter der Leitung von Carina Löhr willkommen. Veranstaltungsort ist die Schulküche der Realschule plus Altenkirchen. Die Teilnahme kostet 19 Euro zuzüglich einer Lebensmittelzulage. Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen: Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.