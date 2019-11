Veröffentlicht am 9. November 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN-NEITERSEN – Wer wird neues närrischer Oberhaupt der KG Altenkirchen 1972 e.V. – Prinzenproklamation findet am Freitag, 15. November 2019, in der Wiedhalle zu Neitersen statt – Für wahr, die fünfte Jahreszeit ist wieder da, für alle Karnevalisten wohl die schönste Jahreszeit, denn bis Aschermittwoch regiert wieder Frohsinn, Spaß und Narretei! Die Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 e.V. besuchte bereits am Sonntag, den 03. November 2019 die Prinzenproklamation der KG Wissen, am Samstag, 09. November 2019 folgen die Proklamation des Herschbacher Prinzenpaares sowie die Proklamation beim HCC Herkersdorf!

Die neue Altenkirchener Tollität wird am Freitag, den 15. November 2019 in der Wiedhalle zum Neitersen proklamiert! Pünktlich um 20.11 Uhr wird Sitzungspräsident Jörg Witt mit einem dreifachen aus dem Herzen kommenden Alekärjen Schepp, Schepp die Karnevalssession 2019/20 eröffnen. Die große Frage steht im Raum, wer närrischer Nachfolger des amtierenden Prinzen Christian I. aus den Hause Bergk wird.

Der scheidende Prinz Christian I. hält zum letzten Mal mit seinen Adjutanten Christian Rutsch, Andreas Wassermann, Sven Brombach, Ali Ata sowie Prinzenführer Heiko Schüler, Prinzenmariechen Alina Tochenhagen, dem Tanzcorps und Elferrat Einzug in närrisch geschmückte Wiedhalle zu Neitersen, wo er aus dem närrischen Adelstand verabschiedet wird. Zu den Klängen des Spielmannszug „Alte Kameraden“ Niederhövels wird anschließend die neue Altenkirchener Tollität Prinz oder Prinzessin . . . . I. ? mit dem Adjutantenteam Einzug in Wiedhalle halten.

Zuvor werden noch einigen verdiente Mitglieder mit der silbernen und goldenen Ehrennadel der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 e. V. ausgezeichnet.

Die Prinzenproklamation wird vom Stadtbürgermeister Matthias Gibhardt, Verbandsbürgermeister Fred Jüngerich dem Sitzungspräsident Jörg Witt sowie vom Ehrenpräsidenten der KG Altenkirchen Karlheinz Fels vorgenommen. Die wohl recht zahlreich angereisten Karnevalsgesellschaften und närrischen Vereinigungen aus Morsbach, Wissen, Pracht, Herschbach, Hövels, Burglahr, Erbach, Fensdorf und Herkersdorf werden dem neuen Altenkirchener Herrscher oder auch Herrscherin ihre Aufwartung machen. Im Anschluss an die Prinzenproklamation unterhält Wolfgang Scharrenberg Musik Entertainment. (khf)