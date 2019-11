Veröffentlicht am 9. November 2019 von wwa

WISSEN – Geparktes Fahrzeug gestreift und beschädigt – Am Donnerstag, 07. November 2019, gegen 16:00 Uhr parkte eine 34jährige Fahrzeughalterin ihren schwarzen Fiat 500 in der Drosselstraße 5 am Fahrbahnrand. Als sie am Freitag, 08. November 2019, gegen 08:30 Uhr, den Fiat wieder benutzen wollte, stellte sie an der vorderen linken Fahrzeugecke einen Schaden fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer eines grünen Fahrzeuges hatte ihren Fiat 500 gestreift und an Stoßstange und Schürze ihres Fahrzeuges einen Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursacht. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei