Veröffentlicht am 9. November 2019 von wwa

MUDERSBACH – Autofahrer unter Alkoholeinfluss durch Mudersbach – Ein 67jähriger Autofahrer wurde am Donnerstagabend, 07. November, in der Bahnhofstraße zur Verkehrskontrolle angehalten. Der Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss. Bei einer forensischen Atemalkoholmessung wurde ein relevanter Wert gemessen, so dass gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Er muss mit einem Bußgeld von 500 Euro und einem Fahrverbot rechnen. Quelle: Polizei