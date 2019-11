NISTER – Pakete im Bachlauf zugestellt

Veröffentlicht am 8. November 2019 von wwa

NISTER – Pakete in Bachlauf entsorgt – In einem kleinen Bachlauf in Nister wurden am Donnerstag, 07. November, im Gebüsch mehrere Pakete eines Zustellers entsorgt. Es handelt sich zum Teil um leere Pakete bzw. Verpackungen mit Paketetiketten, zum Teil sind aber auch noch originalverpackte Waren dabei. Die Ermittlungen hinsichtlich der Herkunft bzw. des Verantwortlichen dauern noch an. Zeugenhinweise werden an die Polizei in Hachenburg unter 02662/955580 erbeten. Quelle: Polizei