KOBLENZ – Urinieren führte in den Gewahrsam

Veröffentlicht am 8. November 2019 von wwa

KOBLENZ – Mann musste in Gewahrsam genommen werden – Am frühen Donnerstagmorgen, 07. November, beobachteten die Polizeibeamten im Rahmen einer Streife einen jungen Mann, der in der Burgstraße an die Eingangstür eines Nachtclubs urinierte. Daher wurde eine Personenkontrolle durchgeführt, bei der sich der Mann aggressiv und ablehnend gegen die Beamten zeigte. Da der 23jährige augenscheinlich erheblich alkoholisiert war und unter Drogeneinfluss stand, wurde er in Gewahrsam genommen, um weitere Ordnungswidrigkeiten oder mögliche Straftaten zu verhindern. Quelle: Polizei