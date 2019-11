Veröffentlicht am 8. November 2019 von wwa

HÖVELS – Verkehrsunfall auf der B 62 – Am Mittwochmittag, 06. November 2019, gegen 12:14 Uhr, befuhr ein 24jähriger Fahrzeugführer mit seinem VW Golf die B 62 aus Richtung Wallmenroth kommend in Richtung Niedergüdeln. Ausgangs einer scharfen Linkskurve kam er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und touchierte die Schutzplanke. Insgesamt entstand an Pkw und Schutzplanke ein Schaden von circa 2.600 Euro. Quelle: Polizei