Veröffentlicht am 8. November 2019 von wwa

BETZDORF – 77jähriger Autofahrer übersieht Hebebühne – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag, den 06. November 2019, in Betzdorf entstand circa 3.500 Euro Sachschaden. Ein 77jähriger Mann hatte mit seinem Pkw die Kölner Straße aus Richtung Wallmenroth kommend befahren. In Höhe einer Baustelle sollte eine fahrbare Hebebühne auf einen Tieflader gefahren werden. Hierzu wurde die Hebebühne auf die Fahrbahn gefahren. Der 77jährige übersah das Hindernis und kollidierte mit dem Ausleger der Hebebühne. Der Pkw wurde durch den Aufprall erheblich beschädigt. Unter anderem zerbarst die Windschutzscheibe. Der 77jährige erlitt keine Verletzungen. Quelle: Polizei