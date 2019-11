Veröffentlicht am 8. November 2019 von wwa

BETZDORF – Beim Rückwärtsfahren Fahrzeug beschädigt – Leichter Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag, den 06. November 2019, in Betzdorf. Ein 33jähriger Mann hatte die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Kreisverkehr befahren. Er hielt sein Fahrzeug an, um einem Bus das Einbiegen in die Friedrich-Ebert-Straße zu ermöglichen. Als der Platz nicht ausreichte setzte er zurück und kollidierte mit dem Pkw eines 46jährigen Autofahrers, der hinter ihm angehalten hatte. Quelle: Polizei