Veröffentlicht am 8. November 2019 von wwa

MUDERSBACH – Garagentür durch Böller beschädigt – Am Dienstagabend, den 05. November 2019, wurde eine Garagentür in der Lindenstraße beschädigt. Vor der Garage waren drei bis vier männliche Jugendliche gesehen worden, die Böller gezündet haben. Als am nächsten Morgen ein Loch in der Garagentür festgestellt wurde, brachte man das Geschehen mit der Beobachtung in Zusammenhang. Das Loch in der Kunststofftür könnte aber auch auf eine andere Weise verursacht worden sein. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen. Quelle: Polizei