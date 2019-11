Veröffentlicht am 7. November 2019 von wwa

BONN – Geschwindigkeitskontrollen der Bonner Polizei – Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer führt die Bonner Polizei in der nächsten Woche Geschwindigkeitskontrollen an folgenden Orten durch. Montag, 11. November 2019: in Bonn-Beuel auf der Maarstraße, in Bonn auf der Adenauerallee und der Kölnstraße sowie in Königswinter-Oberpleis auf der L 268;

Dienstag, 12. November 2019: in Bad Godesberg auf der Max-Planck-Straße, in Kessenich auf der Karl-Barth-Straße, in Bonn „An der Ohligsmühle“ und auf der Adenauerallee;

Mittwoch, 13. November 2019: in Swisttal-Ludendorf auf der B 56/Rathausstraße, in Rheinbach auf der B 266, in Bonn am Rathenauufer und in Mehlem auf der B9/Mainzer Straße;

Donnerstag, 14. November 2019: in Bad Honnef-Selhof auf der Menzenberger Straße, in Swisttal-Ludendorf auf der B 56/Rathaus, in Bad Godesberg auf der Winterstraße sowie in Lengsdorf auf dem Ippendorfer Weg;

Freitag, 15. November 2019: in Bad Honnef auf der Rhöndorfer Straße, in Beuel auf der Maarstraße, in Königswinter auf der L 268 sowie auf der Dissenbachtalstraße.

Darüber hinaus muss mit kurzfristigen Kontrollen im gesamten Kreis-/ Stadtgebiet gerechnet werden. Quelle: Polizei