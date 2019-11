Veröffentlicht am 7. November 2019 von wwa

WINDHAGEN – Geparkten Personenwagen in Windhagen angefahren – Am Mittwoch, dem 06. November 2019, wurde in den frühen Morgenstunden ein schwarzer Toyota angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Der Pkw war ordnungsgemäß in der Heckener Straße abgestellt und wurde, eventuell bei einem Wendemanöver, erheblich an der Fahrertür beschädigt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei