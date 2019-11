Veröffentlicht am 6. November 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Landrat Dr. Peter Enders verleiht Feuerwehr-Ehrenzeichen für 35jährige und 45jährige aktive Dienstzeit bei der Freiwilligen Feuerwehr im Landkreis Altenkirchen – Im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung Altenkirchen begrüßte Landrat Dr. Peter Enders die Gäste und zu Ehrenden zur Feierstunde. Landrat Dr. Enders freue sich 23 Feuerwehrehrenzeichen für 35- und 45jährige aktive Dienstzeit verleihen zu dürfen. Die Auszeichnung eines Feuerwehrkameraden im Gefahrstoffzug und die Ernennung von Funktionsträgern rundeten die Feierstunde ab.

So begann Dr. Enders mit einem Zitat des römischen Philosophen und Staatsmann Cicero: „Keine Schuld ist dringender, als die, Dank zu sagen.“ Das Ehrenamt ist eine zentrale Stütze – nicht nur – aber besonders auch für den Zivil- und Katastrophenschutz, es sei für ihn keine Selbstverständlichkeit oder gar ein Selbstläufer. Menschen wie die Feuerwehrleute seien unerlässlich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für stabile demokratische Strukturen und soziale Bindungen. Das sei gerade in heutigen Zeiten außerordentlich wichtig. Die Gesellschaft und ihre politisch Verantwortlichen sollten sich immer bewusst sein, dass sich in der Feuerwehr, dem DRK, THW, DLRG und den übrigen Hilfsorganisationen Menschen ehrenamtlich engagieren; zum Teil mit einem Zeitaufwand, der bisweilen an einen Nebenjob erinnert.

Gegenwärtig sind rund 1.300 Helferinnen und Helfer in den freiwilligen Feuerwehren tätig. Gleichwohl kann und sollte man in der Nachwuchsgewinnung nicht nachlassen. Die vielen Jugend- und nun auch Bambini-Feuerwehren mit ihren fast 350 Mitgliedern erfüllen hier eine wichtige Aufgabe. Hier werde der Grundstein für eine erfolgreiche und nachhaltige Zukunft unserer Feuerwehren gelegt.

Landrat Dr. Enders dankte auch den vielen Feuerwehrfrauen und -männern, die sich neben ihrer eigentlichen Tätigkeit auch noch als Jugendwarte engagieren. Das Rad müsse bei der Kreisausbildung nicht neu erfunden werden. 2019 haben 22 Kreisausbilder in acht Lehrgängen über 200 Feuerwehrfrauen und -männer ausgebildet.

Verleihung Goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen: insgesamt 18 Goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen, davon zehn Goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen für 45 Jahre: Rasmus Baucke LZ Weyerbusch, Manfred Becker LZ Kausen, Thomas Blickheuser LZ Betzdorf, Karl-Heinz Keßler LZ Weitefeld, Manfred Klein LZ Pleckhausen, Edwin Willi Schmitt LZ Pleckhausen, Gerd Schönborn LZ Niederfischbach, Claus Behner Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen und Rolf Buchen LZ Wissen. Nicht anwesend Rudolf Solbach LZ Niederfischbach.

Ehrenzeichen für 35 Jahre: Dietmar Leins LZ Altenkirchen, Volker Müller LZ Altenkirchen, Max Weller LZ Weyerbusch, Johannes Peter LZ Alsdorf, Stefan Hirche LZ Rosenheim, Josef Kipping LZ Betzdorf, Willibald Schuhen LZ Elkenroth, Gunter Flug LZ Weitefeld, Dirk Scheerer Löschgruppe Sassenroth, Hartmut Schmidtke LZ Hamm, Matthias Kipping LZ Brachbach, Peter Kußmann LZ wehbach-Wingendorf, Axel Kirchner LZ Katzwinkel und Volker Neuhoff LZ Schönstein. Nicht anwesend: Stefan Oettgen LZ Neitersen, Reiner Schmidt LZ Betzdorf, Burkhard Becker LZ Niederfischbach und Stefan Kreuz LZ Niederschelderhütte.

Geehrt wurde für mehr als 15jährige aktive Dienstzeit im Gefahrstoffzug des Landkreises Altenkirchen Pascal Müller. Zum Kreisausbilder wurde Stephan Baumann VG Altenkirchen berufen. Fotos: Renate Wachow