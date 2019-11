Veröffentlicht am 7. November 2019 von wwa

MAINZ – Kein „Original Play“ in rheinland-pfälzischen Kitas – Der Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV), Detlef Placzek, äußert sich wie folgt zu der aktuell und bundesweit geführten Diskussion hinsichtlich des Bewegungskonzeptes „Original Play“: „Ich habe bereits im Oktober veranlasst, in den Kitas darauf hinzuweisen, dass diese Methode in Rheinland-Pfalz nicht gewünscht und nicht geduldet wird. Dem Landesamt ist kein Fall bekannt, in denen in rheinland-pfälzischen Kindertageseinrichtungen ‚Original Play‘ praktiziert und angeboten wird. Die pädagogischen Konzepte der Kitas sind Gegenstand des Betriebserlaubnisverfahrens. Sollte ein Konzept geändert werden, so muss dies mit dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung abgestimmt werden.“