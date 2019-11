Veröffentlicht am 7. November 2019 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr in Betzdorf – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, den 05. November 2019, entstand circa 2.500 Euro Sachschaden. Ein 60jähriger Autofahrer hatte auf dem linken Fahrstreifen die Friedrichstraße in Richtung Alsdorf befahren. Beim Fahrstreifenwechsel nach rechts kollidierte er mit dem Pkw eines 71jährigen Mannes, der den rechten Fahrstreifen befuhr. Quelle: Polizei