Veröffentlicht am 7. November 2019 von wwa

KIRCHEN – Auffahrunfall in Kirchen – Bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag, den 05. November 2019, in Kirchen entstand, so schätzt die Polizei, circa 2.000 Euro Sachschaden. Ein 19jähriger befuhr mit seinem Pkw die Jungenthaler Straße in Richtung Wehbach. An dem Fußgängerüberweg übersah er den haltenden Pkw eines 60jährigen Mannes und fuhr auf. Quelle: Polizei