Veröffentlicht am 7. November 2019 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigung an einem Toilettenhäuschen in Wissen – In der Zeit von Samstag, 02. November, bis Montag, 4. November 2019, beschmierten unbekannte Täter die gefliesten Wände des öffentlichen Toilettenhäuschens hinter dem Rathaus. Mit roter Farbe sprühten sie Schriftzeichen auf die Fliesen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei