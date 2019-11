Veröffentlicht am 7. November 2019 von wwa

LEUBSDORF – Diebstahl einer neuwertigen Rüttelplatte von Baustelle auf der B 42 – Im Tatzeitraum von Dienstagnachmittag, 05. November, 16:30 bis zum Mittwochmorgen, 06. November, 06:00 Uhr wurde an der Baustelle der B 42 in 53547 Leubsdorf eine neuwertige Rüttelplatte entwendet. Der Schaden, so die Polizei, liegt im hohen vierstelligen Bereich. Aufgrund des Eigengewichts des Arbeitsgerätes muss davon ausgegangen werden, dass es sich bei den Dieben um mehrere Personen gehandelt hat und für den Abtransport ein Anhänger benutzt wurde.

Zeugen, die insbesondere nach einsetzen der Dunkelheit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der B 42 in Leubsdorf gesehen haben, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Linz am Rhein unter 02644/943-0 oder pilinz@polizei.rlp.de zu wenden. Quelle: Polizei