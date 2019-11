Veröffentlicht am 6. November 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Raubüberfall auf Tankstelle in der Siegener Straße in Altenkirchen – Am Dienstagabend, 05. November 2019, gegen 20.50 Uhr, kam es zu einem Raubüberfall auf die Bell-Oil Tankstelle in der Siegener Straße in Altenkirchen. Ein mit einer dunklen Skimütze mit Sehschlitzen maskierter Täter bedrohte die allein anwesende Angestellte mit einer dunklen Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Geld. Der Täter flüchtete, mit einem geringen dreistelligen Betrag in einer weißen Plastiktüte, vom Tatort.

Er war mit einem hellen Kapuzenpullover bekleidet und hatte blonde Haare. Es könnte sich um einen Jugendlichen oder Heranwachsenden handeln. Seine Maskierung warf er auf der Flucht weg. Vor der Tankstelle warteten offensichtlich noch zwei Komplizen, die gemeinsam mit dem Haupttäter die Flucht ergriffen; sie trugen dunkle Oberbekleidung und vermutlich graue Hosen. Die Flucht führte vom Tatort aus über die Siegener Straße zunächst in Richtung Innenstadt und dann über die Feldstraße am Schulzentrum vorbei bis zur Hochstraße; dort verläuft sich die Spur der Täter.

Die Kriminalinspektion in Betzdorf bittet um Hinweise von Zeugen, die die Täter vor oder nach dem Raubüberfall im Bereich des Tatortes, des Schulzentrums oder in der Innenstadt von Altenkirchen gesehen haben oder die aufgrund der Personenbeschreibung Angaben zu einem der drei Tatverdächtigen machen können.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei