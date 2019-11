Veröffentlicht am 6. November 2019 von wwa

KREIS NEUWIED – Wöchentliche Leerung der Biotonne endet am 24. November – Persönlicher Abfuhrkalender und Müllwecker-App erinnern an Termine – Wie im Abfuhrkalender bereits veröffentlicht, beginnt in Kürze der Winterabfuhrrhythmus für die Biotonne. Von Montag, 25. November 2019 bis einschließlich Freitag, 14. Februar 2020 werden die Biotonnen nur noch alle drei Wochen geleert, immer gemeinsam mit der Restabfalltonne.

Anschließend geht es wieder im wöchentlichen Rhythmus weiter. Elektronische Unterstützung bei der Erinnerung an die Abfuhrtermine gibt es auf der Webseite der Abfallwirtschaft. So finden sich unter www.abfall-nr.de/app.htm die Download-Links zum kostenlosen „Müllwecker“, einer Smartphone-App mit individuell einstellbarer Erinnerungsfunktion. Auch kann jederzeit ein persönlicher Abfuhrkalender unter www.abfall-nr.de/meinkalender/ heruntergeladen werden, der nur die Abfuhrtermine an der eigenen Adresse auflistet. Diese Termine lassen sich dann per Mausklick in alle gängigen elektronischen Terminkalender integrieren. Weitere Informationen unter Tel. 02631/803-308 Kreisverwaltung Neuwied.