WISSEN – Neues Veranstaltungsformat: Hanns-Josef Ortheil lädt zu „Abendmusiken“ – Hanns-Josef Ortheil startet eine neue musikalisch-literarische Reihe im Kulturwerk in Wissen: die „Abendmusiken“. An vier Abenden, an denen er sich jeweils auf ein einziges Thema konzentriert, spricht er über Musik, erläutert sie und stellt Verbindungen zur Literatur her. Zum Ausklang des Abends besteht Gelegenheit zu Gespräch und Austausch. Auftakt ist am Sonntag, dem 24. November, um 18 Uhr. Vor der Abendveranstaltung findet jeweils um 16.30 Uhr in der neu eingerichteten „Sala Ortheil“ in Wissen (Mittelstraße 16) anhand von privatem Archivmaterial eine Einstimmung auf den Abend statt. Weitere Veranstaltungstermine sind der 15. Dezember 2019 sowie der 19. Januar und 9. Februar 2020.

In der ersten Abendmusik am 24.November zum Thema Klavierspielen stellt Ortheil sein gerade im Insel-Verlag erschienenes Buch „Wie ich Klavierspielen lernte“ vor. Darin erzählt er aus heutiger Sicht von den oft skurrilen Seiten des Pianistenlebens: von ersten Klavierschulen, favorisierten Komponisten, frühem Vorspiel, exaltierten Klavierlehrern und großen Titanen auf den Bühnen von Salzburg und anderswo. Anhand von kurzen Musikbeispielen führt er den Leser eine steile Leiter hinauf in den Pianistenhimmel, wo seit Vladimir Horowitz‘ Zeiten sowohl schwerste spezielle Psychosen als auch legendäre Triumphe zu erwarten sind.

Karten für die Veranstaltung gibt es zum Preis von 16 Euro bei Ticket-Regional.de und bei den Buchhandlungen der Region.

Foto: Hanns-Josef Ortheil lädt zu einer neuen Veranstaltungsreihe nach Wissen ein. Foto: Luchterhand Literaturverlag