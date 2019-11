Veröffentlicht am 6. November 2019 von wwa

NASTÄTTEN – Fußgängerin angefahren und Verkehrsunfallflucht begangen – Polizei sucht Zeugen – Am Dienstagnachmittag, 05. November 2019, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Zufahrt „Webergasse“ zum Parkplatz der Deichmann-Filiale in Nastätten zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Eine schwarzhaarige, weibliche Autofahrerin im geschätzten Alter von 40 bis 50 Jahren, befuhr mit ihrem schwarzen PKW die Zufahrt aus Richtung Parkplatz kommend, in Fahrtrichtung Webergasse. Dabei touchierte sie eine Passantin, die ihr auf ihrer rechten Fahrbahnseite zu Fuß entgegen kam, an der Hüfte. Daraufhin stürzte die Passantin verletzt in einen Zaun. Die Autofahrerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zur Person oder zum Fahrzeug nimmt die Polizei in St. Goarshausen unter 06771-93270 entgegen. Quelle: Polizei