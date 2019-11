Veröffentlicht am 6. November 2019 von wwa

HOF – Brand eines Schweinestalls in Hof – Am Mittwochmorgen, 06. November 2019, gegen 04:30 Uhr, wurden die Rettungskräfte von dem Brand einer Scheune in Hof, im Bereich Bachweg/Hauptstraße von der Leitstelle Montabaur in Kenntnis gesetzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Meldung, der Stall befand sich im Vollbrand. Es handelt sich hierbei um eine in Holzbauweise errichtete Stallung, in der Hausschweine untergebracht sind. Der Stall mitsamt etwa 12 Tieren brannte vollständig aus.

Hinweise auf die Brandursache liegen derzeit noch nicht vor, entsprechende Ermittlungen werden angestellt. Die Feuerwehren der VG Bad Marienberg waren mit 25 Wehrkräften im Einsatz. Es kam zu keinen Personenschäden, die Höhe des Brandschadens kann aktuell von der Polizei nicht beziffert werden. Quelle: Polizei