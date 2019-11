Veröffentlicht am 6. November 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – September 2020 ist Spiegelzeltzeit – Vom 30. August bis 20. September 2020, drei Wochen hochkarätiges Kulturprogramm. Vicky Leandros & Ensemble zu Gast; weltweit gefeierte Damen Salut Salon und das original Moka Efti Orchestra aus der TV-Serie Babylon Berlin verpflichtet. 15 von 20 Veranstaltungsabenden ab 1. November 2019 im Vorverkauf. Das Spiegelzelt kann noch angemietet werden. Wenn Ende August nächsten Jahres irgendwann frühmorgens zwei riesige, dunkelrote Trucks aus Belgien in die obere Fußgängerzone Altenkirchens rollen, dann wissen die meisten Anwohner schon – in Kürze steht das Gesamtkunstwerk „Kultur für die Sinne im original 20er Jahre Spiegelzelt“ auf dem Schlossplatz, im Herzen der Kreisstadt Altenkirchen.

Dieses alle zwei Jahre stattfindende gesellschaftliche Ereignis Nr. 1 für die ganze Region mit einem Veranstaltungsjuwel aus den Jahren des Art Deco mit kaum zu beschreibender Atmosphäre, der man sich, einmal da gewesen, nicht mehr entziehen kann, öffnet seine Spiegeltüren für drei Wochen Veranstaltungsabende.

Was die meisten allerdings nicht wissen ist, dass das Team vom Kulturbüro Haus Felsenkeller viele Monate schon im Jahr 2019 für dieses einzigartige Leuchtturmprojekt im nördlichen Rheinland-Pfalz, neben der Programmgestaltung und Durchführung vieler Veranstaltungen für die Stadthalle Altenkirchen, auch schon parallel das komplette Programm, die Logistik des Spiegelzeltes organsiert.

Das ist richtig viel Arbeit, so die Organisatoren Helmut Nöllgen (Geschäftsführer), Martina Wahn (Büroleitung) und Ben Brubach (Auszubildender Veranstaltungskaufmann) von der Felsenkeller Kultur. Denn was in der Zeit vom 30. August bis 20. September 2020 allabendlich neben gastronomischen Angeboten, Dinner mit Drei-Gänge-Menü, Vermietungen für Firmen und Gruppen, morgendlichen Kinder- und Jugendtheaterangeboten, abends geboten wird, ist atemberaubend.

So gelingt es den Machern schon seit 2001 internationale Künstler, Stars und Sternchen in eine 7.000 Einwohner Kleinstadt wie Altenkirchen zu locken, dass man sich oft nur die Augen reiben kann. 2020 werden solche Namen wie Vicky Leandros & Ensemble; die weltweit gefeierten Damen von Salut Salon; das original Moka Efti Orchestra feat. Severija aus der TV-Serie Babylon Berlin, um nur einige der insgesamt 20 Veranstaltungsabende zu benennen.

Dass es darüber hinaus erstmals seit 1986 im Programm der Felsenkeller Kultur eine Magier-Show gibt, oder mit den Physikanten eine spektakuläre Physik-Show oder gar eine Tangoshow mit großem zwölfköpfigem Ensemble das eigens für das Spiegelzelt aus Buenos Aires anreist, zeigt einmal mehr, dass das Spiegelzeltteam wirklich immer alles gibt, um sein Publikum glücklich zu sehen.

Ganz besonders freut sich Helmut Nöllgen auf den Abend mit Variété de Victoria – Variété pour le cœur, also ein besonderer Abend für die Herzen.

Es gab bisher noch nie eine „Eigenproduktion“ im Spiegelzelt. Mit diesem Varietéabend vom Asphaltvisionen Team (Strassentheaterfestival in Altenkirchen) organisiert, werden Geschichten mit unterschiedlichsten Künstlern, Akteuren, Artisten und Conférenciers erzählt und in Szene gesetzt. Lustige, traurige, anrührende Geschichten von vergangenen Tagen. Verstohlenen Blicken, Sehnsucht, Begeisterung und Passion, Geschichten von heimlichen Liebschaften, hitzigen Abenden und leidenschaftlichen Tänzen unterm Baldachin des Spiegelzeltes. Es wird mit einem dazugehörigen Drei-Gänge-Menü ein ganz besonderer und liebenswerter Abend zelebriert.

Mit den Partnern der Verbandgemeinde Altenkirchen und dem Land Rheinland-Pfalz ist eine 30 prozentige Zuschusssicherung gegeben. Es heißt aber für das Kulturbüroteam hier im ländlichen Raum mit einem Kulturprojekt mit Eintrittseinnahmen, Vermietungen und den zahlreichen phantastischen lokalen Sponsoren die restlichen 70 Prozent zu erwirtschaften.

Ein großes finanzielles Abenteuer, ein gewisses Maß an Verrücktheit und Mut zum Risiko, was keiner abdeckt, so Helmut Nöllgen, was er mit zunehmendem Alter und seinen stolzen 66 Jahren auch nicht mehr ganz so locker wegsteckt wie noch 2001 dem Start der Erfolgsgeschichte Spiegelzelt.

Gefragt, ob er nicht manchmal nach fast 35 Jahren des Ganzen müde sei, antwortet er mit leuchtenden Augen: „solange das Publikum zufrieden ist, man das große Glück hat viele meist wunderbare Menschen aus Publikum und Künstlerschar kennenzulernen, das Spiegelzelt Altenkirchen sich als eine feste Marke am durchaus hart umkämpften Kulturmarkt hält und es von vielen eine echte Wertschätzung für unsere Arbeit gibt, wie kann man da müde sein“.

Der Vorverkauf für folgende Veranstaltungen begann am 1. November 2019 zunächst exklusiv im Kulturbüro Haus Felsenkeller in der Marktstraße 30 in Altenkirchen sowie über Ticket-Regional. Foto: Luellwitz.63

30.08.2020 SahneMixx – Udo Jürgens Tribute-Show

01.09.2020 Tosten Sträter mit: „Schnee, der auf Ceran fällt“

03.09.2020 Vicky Leandros: „Das Leben und ich“

05.09.2020 P/op Kölsch mit Stefan Knittler und Band

06.09.2020 Moka Efti Orchestra aus der Serie Babylon Berlin

08.09.2020 Die Magier 3.0, Comedy-Magic-Show

10.09.2020 Pop-Dinner mit SWR1 Musikexperte Werner Köhler mit 3-Gänge-Menü

12.09.2020 Variété de Victoria – Variété pour le cœur mit 3-Gänge-Menü

14.09.2020 Denis Wittberg & seine Schellack Solisten

15.09.2020 Frontm3n „Up Close“

16.09.2020 Tango Azul – 12 Personen Tangoshow / In Planung!

17.09.2020 Die Physikanten – Die Große Physikanten-Show

18.09.2020 Salut Salon „Die Magie der Träume“

20.09.2020 Respect – Aretha Franklin-Tribute-Show

Tickets und Informationen finden sich unter www.spiegelzelt-altenkirchen-westerwald.de oder telefonisch unter 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen.