Veröffentlicht am 5. November 2019 von wwa

NEUWIED – Wegen Treibjagd wird Fürstenweg gesperrt – Das Fürstenhaus zu Wied veranstaltet am Samstag, 16. November, eine große Treibjagd in einem markierten Bereich zwischen Monrepos, Rockenfeld, Altwied und dem Forsthaus Friedrichsthal. Der Fürstenweg zwischen Monrepos und Laubachsmühle sowie alle weiteren Wanderwege in diesem Areal werden daher am 16. November gesperrt. Zur Wildberuhigung werden bereits vier bis fünf Tage vorher entsprechende Informationen für Wanderer an den Hauptzugängen zum Fürstenweg und den städtischen Wandertafeln angebracht.