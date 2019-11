Veröffentlicht am 5. November 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Seifenkurs der Landfrauen Bezirk Altenkirchen – Die Landfrauen stellen am 15. November 2019 ab 17.00 Uhr in der Schulküche der August-Sander-Schule in Altenkirchen Seife her.

Unter Anleitung der Referentin Vaiva Zurawiski lernen die Teilnehmer die Eigenschaften der verschiedenen Fette und ätherischen Ölen kennen. Sie stellen einen Seifenleim her, der dann in Formen gegossen und getrocknet wird.

Da diese Prozedur etwas länger dauert, bekommt jeder Teilnehmer zwei fertige Seifenstücke mit.

Der Kostenbeitrag beträgt 15,00 Euro. Anmeldung bei Uta Räder 02681/3667