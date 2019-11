Veröffentlicht am 5. November 2019 von wwa

PUDERBACH – Terminverschiebung Info-Veranstaltungen zum Einbruchschutz – Die bereits angekündigte Veranstaltung der Polizei Straßenhaus zum Thema Einbruchschutz am 07. November 2019 in Puderbach muss verschoben werden. Neuer Termin: Donnerstag, 28. November 2019 von 17 bis 20 Uhr – EDEKA Markt in Puderbach.

Die noch kommenden weiteren Termine:

Donnerstag, 14. November 2019 von 17 bis 20 Uhr – REWE Markt Rengsdorf

Donnerstag, 21. November 2019 von 16 bis 19 Uhr – REWE Markt Straßenhaus

Mittwoch, 11. Dezember 2019 von 16 bis 19 Uhr – Vorteil Center in Asbach