LINZ – Neue Ausstellung in der Senioren-Residenz Sankt Antonius – Seit 2008 lebt der Künstler Gerd Hübner in unserer Region. Nach einer Ausbildung zum Maler und Lackierer kann er seit 2016 diesem Beruf aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht mehr nachgehen.

Das Thema Kunst, Malerei und Stilgeschichte hat den Künstler bereits seit früher Kindheit interessiert und fasziniert. Dieses Interesse ist im Verlaufe des künstlerischen Schaffens einer Inspiration durch die Künstlervereinigung „Die blauen Reiter“ noch stärker geworden. Dies spiegelt sich auch heute noch in dem Wirken des Künstlers wider wobei die Elemente des Kubismus zur Verwirklichung des eigenen Stils Verwendung finden. Wir laden Kunstinteressierte zur Vernissage am 23. November 2019 um 15.00 Uhr in die Senioren-Residenz Sankt Antonius, Am Konvikt 6-8 in Linz am Rhein herzlich ein. Der Künstler wird während der Veranstaltung anwesend ein.