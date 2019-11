Veröffentlicht am 5. November 2019 von wwa

HORHAUSEN – St. Martin 2019 in Horhausen/Güllesheim am Freitag, 08. November 2019 – Die Feier beginnt um 17:30 Uhr in der Pfarrkirche. In der Grundschule gibt es wieder Glühwein und Punsch sowie zur Stärkung Siedewürstchen! Beginn: 17:30 Uhr „St.-Martins-Betrachtung“ in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena.

Circa 17:45 Uhr: St. Martin und die Kapelle „Panikorchester“ (Oberlahr) holen die Kinder mit ihren bunten Laternen an der Kirche ab und gehen mit ihnen durch die Kirchstraße, Neue Schulstraße bis zur Grundschule. An dem Buswartehäuschen teilen die Feuerwehrleute die Weckmänner aus.

Die Ortsbürgermeister von Horhausen und Güllesheim bitten die

Anlieger der Straßenzüge an ihren Fenstern Lichter aufzustellen.

Circa 18:00 Uhr: Das Martinsfeuer wird auf der Wiese gegenüber der Grundschule abgebrannt. An bzw. in der Grundschule werden Eltern von Grundschulkindern Glühwein und Kinderpunsch anbieten sowie auch einen kleinen Imbiss. Der Erlös wird dem Förderverein der Grundschule Horhausen zur Verfügung gestellt.

Die Ortsgemeinden Horhausen und Güllesheim, die Kirchengemeinden und die Freiwillige Feuerwehr Horhausen laden alle Kinder und Eltern, auch aus den Nachbargemeinden, recht herzlich zur „St. Martins-Feier“ ein.