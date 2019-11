Veröffentlicht am 5. November 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – IG BAU Koblenz-Bad Kreuznach informiert über aktuelle Öffnungszeiten – Hilfe für Bauarbeiter und Reinigungskräfte im Kreis Altenkirchen – Offenes Ohr für die Belange von Bauarbeitern & Co.: Wer im Landkreis Altenkirchen auf dem Bau, in der Gebäudereinigung oder in der Forst- und Landwirtschaft arbeitet, kann sich bei Problemen im Job an die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt wenden. Bei der IG BAU Koblenz-Bad Kreuznach bekommen Beschäftigte außerdem Infos zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, zur beruflichen Fortbildung, ebenso wie Service-Tipps vom Urlaub bis zur Versicherung.

Das Koblenzer Büro der Gewerkschaft ist montags und mittwochs von 8.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr geöffnet (Telefon: 0261 – 325 63, E-Mail: koblenz@igbau.de). In Bad Kreuznach ist die IG BAU dienstags von 8 bis 12 Uhr sowie jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 10 bis 14 Uhr für Arbeitnehmer da (Telefon: 0671 ­- 33 723, E-Mail: bad-kreuznach@igbau.de). Termine für die Rechtsberatung können in Koblenz und in Bad Kreuznach telefonisch vereinbart werden.

Allein im Kreis Altenkirchen gibt es nach Angaben der Arbeitsagentur 1.200 Bauarbeiter und 300 Reinigungskräfte. „Für viele Beschäftigte liegt in diesen Branchen leider noch immer einiges im Argen – gerade in kleinen Betrieben. Hier sollte niemand auf professionellen Rat verzichten“, sagt IG BAU-Bezirksvorsitzender Walter Schneider.