Veröffentlicht am 5. November 2019 von wwa

WILLROTH – Personenwagen in Willroth zerkratzt – Im Zeitraum von Samstag, 02. November, 12:30 Uhr bis Montag, 04. November 2019, 07:45 Uhr wurde in Willroth die Glasscheibe der Fahrertür mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der blaue Renault war in der Tannenstraße abgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei