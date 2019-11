Veröffentlicht am 4. November 2019 von wwa

St. KATHARINEN – Brand eines Einfamilienhauses in St. Katharinen – Am Montagmorgen, dem 04. November 2019 wurde der Polizei Straßenhaus um kurz vor 4 Uhr gemeldet, dass in der Straße „In der Als-Au“ ein Einfamilienhaus mit Holzanbauten lichterloh in Flammen stehen würde. Bei der Unfallaufnahme der Polizei gaben mehrere Zeugen an, gegen 03:30 Uhr durch lautes Knallen geweckt worden zu sein. Hinweise auf die Brandursache konnten bislang jedoch noch nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. Weder der angrenzende Wald noch die Nachbarhäuser wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Das Haus ist seit mindestens sechs Jahren unbewohnt und war bereits entsprechend verwahrlost.

Der Schaden wird von der Polizei auf circa 25.000 Euro geschätzt. Vor Ort waren 45 Einsatzkräfte der Feuerwehren Asbach und Linz, sieben Kräfte der Schutz- und Kriminalpolizei, sowie ein Notarzt und ein Rettungswagen. Personen wurden nicht verletzt. Da bislang auch eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, werden eventuelle Zeugen gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei