Veröffentlicht am 14. November 2019 von wwa

NEUWIED – Auf ein Wort mit Jan Einig am 21. November in Engers – Auf ein Wort mit Jan Einig: Unter dieser Überschrift hat sich der Neuwieder OB in den vergangenen Monaten reihum in allen Stadtteilen mit Bürgerinnen und Bürgern zum Gespräch getroffen. Mittlerweile läuft bereits die zweite Runde der Sprechstunden vor Ort. Nächster Termin ist am Donnerstag, 21. November, von 17 bis 19 Uhr im katholischen Pfarrheim in der Klosterstraße 2 im Stadtteil Engers.

Anmeldungen dazu sind noch möglich und zwar auf der Homepage der Stadt www.neuwied.de/buergersprechstunde.html oder auch per E-Mail oberbuergermeister@neuwied.de . Wer über kein Internet verfügt, kann natürlich auch anrufen: 02631 802 412. Zur Planung der Einzelgespräche ist es hilfreich, bei der Anmeldung kurz das Anliegen zu schildern. Der Termin in Engers ist der letzte der Reihe in diesem Jahr. Anfang des neuen Jahres geht es dann weiter.