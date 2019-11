Veröffentlicht am 4. November 2019 von wwa

WISSEN – Mehrere Mülltonnenbrände in Wissen – In der Nacht zu Sonntag, den 03. November 2019 kam es im Stadtgebiet Wissen zu unterschiedlichen Uhrzeiten zu Mülltonnenbränden. Der erste Brand wurde gegen 00:20 Uhr im Bereich der Marktstraße von einer Streifenwagenbesetzung der Polizei Betzdorf festgestellt. Der Brand konnte durch den im Funkstreifenwagen mitgeführten Feuerlöscher abgelöscht werden. Gegen 01:20 Uhr meldete ein Passant einen weiteren Mülltonnenbrand in der Rathausstraße.

Dieser konnte von der Feuerwehr rechtzeitig gelöscht werden. Die Fassade des Gebäudes wurde jedoch leicht beschädigt. Gegen 03:00 Uhr wurde ein weiterer Mülltonnenbrand in der Rathausstraße direkt neben dem dortigen NORMA gemeldet. Auch hier konnte die Feuerwehr durch rasches Ablöschen verhindern, dass der Brand auf das angrenzende Gebäude übergreifen konnte.

Die von den Polizeibeamten der PI Betzdorf im Stadtgebiet durchgeführten Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zur Ergreifung des oder der Täter. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Polizei fragt, wer hat in der Nacht zu Sonntag im Bereich Wissen verdächtige Personen gesehen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei