Veröffentlicht am 7. November 2019 von wwa

NEUWIED – AfD lädt zum offenen Kreistreffen – Der Kreisverband der Alternative für Deutschland (AfD) lädt alle Mitglieder und alle interessierten Bürger zum offenen Kreistreffen am Freitag, den 08. November 2019, nach Neuwied ein. Die Mitglieder des Kreisvorstandes freuen sich auf viele anregende Gespräche, spannende Themen, neue Anreize und interessante Diskussionen. Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Den Veranstaltungsort können Interessenten via E-Mail an info@afd-neuwied.de mit Namen und Telefonnummer erfragen. Einen Überblick über die Aktivitäten der AfD in Neuwied gibt es im Internet unter www.afd-neuwied.de und auf Facebook unter www.facebook.com/afd.neuwied.