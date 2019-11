Veröffentlicht am 4. November 2019 von wwa

KOBLENZ – Hüpfburganhänger des „Stadt Jugendring Koblenz e.V.“ gestohlen – In der Zeit zwischen dem 31. Oktober und 03. November, zwischen 17.00 und 12.00 Uhr, wurde ein Pkw-Anhänger des Stadt Jugendrings in Koblenz gestohlen. Dieser auffällig bunt mit unterschiedlicher Werbung beklebte 1.300 Kilo Anhänger, war in der Fritz-von-Unruh-Straße, auf Höhe der Einmündung Hanns-Maria-Lux-Straße, abgestellt. In dem Hänger befand sich eine Hüpfburg, Modell Kuh sowie eine Rollenrutsche. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, Telefon: 0261-1030. Quelle: Polizei