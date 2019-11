Veröffentlicht am 13. November 2019 von wwa

ANDERNACH – JUNGE.DIALOGE in der Mittelrheinhalle in Andernach – Der Landtagsabgeordnete Uwe Junge ist am Freitag, 15. November, in der Mittelrheinhalle in Andernach zu Gast. Junge ist der Fraktionsvorsitzende der AfD im rheinland-pfälzischen Landtag und Landesvorsitzender der AfD in Rheinland-Pfalz. Der AfD-Politiker praktiziert Bürgernähe und tritt in der Veranstaltungsreihe „JUNGE.DIALOGE“ in einen freien Informations- und Meinungsaustausch mit seinen Gästen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Einen Überblick über Uwe Junges Aktivitäten gibt es auch auf Facebook unter www.facebook.com/uwe.junge.afd und im Internet unter www.uwe-junge.de.