PRACHT – Veranstaltungen im November in Pracht – Martinszug am Dienstag, 12. November: Der Martinsumzug startet am Donnerstag, den 12. November um 18:00 Uhr am Festplatz in Pracht. Nach dem Umzug durch das Dorf trifft man sich wieder auf dem Festplatz in Pracht. Dort warten Weckmänner, Bratwürstchen sowie warme (Glühwein) und kalte Getränke auf die Besucher. Das Abbrennen des Martinfeuers und die große Familienverlosung mit Sofortgewinnen sind weitere Höhepunkte am Abend.

Weihnachtsmarkt am 30, November: Der Weihnachtsmarkt findet am Samstag, den 30.November auf dem Festplatz in Pracht statt. Ab 13 Uhr öffnet sich die Pforte des Marktes, wo wieder zahlreiche Verkaufs-, Essen- und Getränkestände auf die Besucher warten.

Bisher haben sich 13 Standbetreiber angemeldet. Wer den Markt noch mit weihnachtlichen und weiteren vielfältigen anderen Artikeln bereichern möchte, ist herzlich willkommen. Anmeldungen werden noch angenommen von Britta Kleine, Tel. Nr. 02682/3142 oder per E-Mail: brittakleine@aol.com.