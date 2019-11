Veröffentlicht am 4. November 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ereignisreiches Wochenende für den BCA – Am Samstag, den 02. November 2019 trug nicht nur die Seniorenmannschaft des Badminton Club Altenkirchen ein Spiel aus, sondern auch die Jugend und das gleich dreifach. Trotz einer fehlenden Dame konnte die Seniorenmannschaft gut punkten. Besonders spannend und gleichzeitig auch sehr knapp waren das Mixed und das erste Herreneinzel. In beiden Spielen kam es jeweils zu drei Sätzen, doch durch wertvolle Tipps der Vereinskollegen und tüchtigem Anfeuern gelang es dem BCA beide Matches für sich zu gewinnen. Somit siegte der BC Altenkirchen mit 7:1 gegen TuS Horhausen 2.

Nicht weniger erfolgreich sah es bei der Jugend aus. Sie spielten gegen drei Mannschaften hintereinander. Gegen DJK Plaidt konnten sie sich mit 4:1 gut behaupten, auch gegen die JSG Lieser/Noviand gewannen sie mit 3:2. Als letztes spielten sie gegen die starke JSG Betzd./Gebhardsh./Katzw. und musste sich 5:0 geschlagen geben, doch der BCA ist mit den Ergebnissen des Tages sehr zufrieden.

Trotz des langen und sportlichen Tages kam die Jugend sogar noch bei dem Seniorenspiel vorbei um die Mannschaft dort anzufeuern und wie man sieht mit Erfolg.

Das nächste Heimspielt des BCA findet am Samstag, dem 09. November um 17 Uhr statt. Wer Lust hat zuzuschauen und die Mannschaft zu unterstützen ist herzlich willkommen! (Vereinsbericht) (anki)