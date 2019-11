Veröffentlicht am 3. November 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Der SPD Ortsverein Altenkirchen-Weyerbusch lädt ein zur Mitgliederversammlung am 12. November 2019 um 19.00 Uhr in der Wiedhalle in Neitersen. – Zusammen will man überlegen, ob man dem Beispiel der Verbandsgemeinden Altenkirchen und Flammersfeld folgen soll und gemeinsam mit den SPD Ortsvereinen Flammersfeld und Horhausen in Zukunft einen SPD Ortsverein in der neuen Verbandsgemeinde bilden soll.

Abgerundet wird die Veranstaltung mit der Ehrung von langjährigen Mitgliedern und dem Dank an die ausgeschiedenen Mitglieder des Ortsvereins aus dem Kreistag und dem Stadtrat.