Veröffentlicht am 3. November 2019 von wwa

ASBACH – Unter Drogeneinfluss in Asbach Auto gefahren – Am Samstagabend, den 02. November 2019, wurde in Asbach ein PKW durch Beamte der Polizeiinspektion in Straßenhaus kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass der 18jährige Fahranfänger unter Drogeneinfluss stand. Der junge Mann musste sich anschließend einer Blutprobenentnahme unterziehen und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Quelle: Polizei